دیدار پرحاشیه تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتربا قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی ۲ به ۲ خاتمه یافت. صالح حردانی (دو گل) برای استقلال تهران و سیدمهدی موسوی و عارف رستمی برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.

عارف آقاسی و یاسر آسانی از زمین مسابقه اخراج شدند.

بازی در ۱۵ دقیقه اول بیشتر فیزیکی دنبال می‌شد؛ تا اینکه در دقیقه ۱۸، پاسکاری ترکیبی بازیکنان استقلال در نهایت با شوت از پشت محوطه جریمه استقلال خوزستان همراه شد و دروازه‌بان این تیم توپ را گرفت.

دو دقیقه بعد، شوت زمینی حسین گودرزی می‌رفت به گل نخست بازی تبدیل شود که با اختلاف کم به بیرون رفت. دقیقه ۲۵، نوبت میزبان بود که خودی نشان داد؛ جایی که امیرحسین فرهادی اقدام به شوت‌زنی کرد که این ضربه به شکل خطرناکی راهی اوت شد.

استقلال روی ضربه ایستگاهی می‌توانست به گل برسد که محمدرضا آزادی در دو قدمی دروازه نتوانست به توپ ضربه‌ای بزند. دقیقه ۴۴، فرهادی به محوطه جریمه استقلال نفوذ کرد و پس از عبور از عارف آقاسی با خطای حبیب فرعباسی، دروازه‌بان استقلال رو‌به‌رو شد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد.

عارف رستمی دقیقه ۱+۴۵ پشت توپ ایستاد که ضربه‌اش به بیرون رفت تا بهترین موقعیت برای زدن گل از بین برود. این نتیجه باقی ماند تا دو تیم با تساوی راهی رختکن شوند.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم، بازی متعادل پیش می‌رفت، اما استقلال دنبال گرفتن مالکیت بازی و پاسکاری بود. سهراب بختیاری‌زاده با فرستادن اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان مهره‌های هجومی خود را تغییر داد. دقیقه ۶۵، پاسکاری بازیکنان استقلال به محمدحسین اسلامی رسید و این بازیکن به زیبایی پاس عمقی به صالح حردانی داد تا کاپیتان دوم استقلال قفل دروازه میزبان را باز کند. این دومین پاس گل پیاپی اسلامی بود.

دقیقه ۶۹، عارف آقاسی که روز خوبی را سپری نکرده بود با خطا روی مهاجم استقلال خوزستان از زمین اخراج شد تا استقلال ۱۰ نفره شود.

دقیقه ۸۷، حردانی با سماجت توپ را به یاسر آسانی رساند و این بازیکن با حضور در مجوطه جریمه استقلال خوزستان ضربه‌اش را زد که پس از برخورد به تیر دروازه عمودی راهی اوت شد.

استقلال که به راحتی توسط آسانی موقعیت خود را از دست داد یک دقیقه بعد دروازه‌اش باز شد. ارسال زواری به محوطه جریمه با ضربه سر مهدی موسوی وارد دروازه استقلال شد تا کار به تساوی کشیده شود.

آسانی که به دلیل موقعیتی که از دست داد بود، با اعتراض شدید به کمک داور با دریافت دو کارت زرد در چند دقیقه از زمین اخراج شد تا استقلال ۹ نفره به کارش ادامه دهد.

استقلال که به شدت به تصمیمات کوپال ناظمی معترض بود و آشفته بازی می‌کرد روی ضد حمله غافلگیر شد و روی اشتباه حبیب فرعاسی گل دوم را دقیقه ۶+۹۰ دریافت کرد.

در شرایطی که بازی در سیزدهمین دقایق وقت‌های تلف شده در جریان بود استقلال توسط صالح حردانی روی ضربه ایستگاهی به گل رسید، اما این گل رد شد. در بازبینی تصاویر توسط داور، این گل تایید شد تا تیم ۹ نفره استقلال شکست را با تساوی عوض کند.

این نتیجه با سوت داور باقی ماند تا استقلال که همه چیز را از دست داده بود یک امتیاز از اهواز بگیرد.

ترکیب استقلال خوزستان: محمدامین رضایی، محمدمهدی احمدی، محمد اهل شاخه، علیرضا کرمی، فرزاد جعفری، عباس شرفی، عرفان سازگاری (۸۳ - امیرمحمد سیمان‌پور)، عارف رستمی، امید محمدی (۷۱ - محمدحسین زواری)، امیرحسین فرهادی و جواد زرگانی.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۶۱ - اسماعیل قلی‌زاده)، جلال‌الدین ماشاریپوف (۷۶ - آشورماتوف)، محمدحسین اسلامی، یاسر آسانی و محمدرضا آزادی (۶۱ - سعید سحرخیزان).

در جدول سپاهان با ۲۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و فولاد با ۲۳ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند و استقلال تهران با ۲۱ امتیاز پنجم است.