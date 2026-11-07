رئیس بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان البرز از بررسی حضوری قبض‌های غیرمتعارف مشترکان و اصلاح مبالغ در صورت احراز خطای محاسباتی خبر داد و گفت: روند گازرسانی قانونی به مناطق کم‌برخوردار استان نیز با هدف تأمین ایمنی و دسترسی خانواده‌ها به این خدمت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نوروزیان در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان با اشاره به گلایه یکی از شهروندان باغستان غربی کرج درباره صدور قبض ۸ میلیون تومانی گاز اظهار کرد: با تغییر نظام تعرفه‌گذاری از ۱۲ پله به چهار پله، میزان مصرف مشترکان در چهار گروه محاسبه می‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار قرائت کنتورها در شهر کرج، از مجموع ۱۰۸ هزار و ۸۴۸ مشترک، ۶۷ درصد در پله نخست، ۱۷ درصد در پله دوم و ۱۳ درصد در پله سوم قرار دارند و قبض گاز ۹۷ درصد مشترکان کمتر از یک میلیون تومان بوده است.

نوروزیان با بیان اینکه حدود سه درصد مشترکان در گروه پرمصرف قرار دارند، گفت: قبض گاز ۲ هزار و ۸۵۳ مشترک بیش از یک میلیون تومان و قبض ۲۷۷ مشترک نیز بیش از ۱۰ میلیون تومان صادر شده است.

وی از مأموریت رؤسای ادارات گاز شهرستان‌ها برای بررسی این قبض‌ها خبر داد و افزود: بازدید حضوری از واحدهای دارای قبوض بالا و بررسی شرایط مصرف در دستور کار قرار گرفته است و در صورت احراز خطا در قرائت کنتور یا محاسبات، مبلغ قبض اصلاح می‌شود.

رئیس بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان البرز در ادامه با اشاره به گازرسانی به مناطق کم‌برخوردار گفت: با پیگیری مدیرعامل شرکت گاز و دریافت مجوز از استانداری، زمینه گازرسانی به برخی از مناطق فاقد زیرساخت استاندارد فراهم شده و بخشی از علمک‌های گاز نیز نصب شده است.

وی افزود: تعدادی از خانواده‌ها با تأمین هزینه لوله‌کشی، دریافت تأییدیه نظام مهندسی و طی مراحل قانونی اشتراک‌پذیری، به شبکه گاز متصل شده‌اند و روند برخورداری سایر خانواده‌ها از انشعاب قانونی نیز ادامه دارد.

نوروزیان درباره هزینه اجرای شبکه در این مناطق نیز توضیح داد: بخشی از عملیات به‌صورت خوداجرایی انجام شده و مبالغی نیز از سوی نماینده محلی برای اجرای کار جمع‌آوری شده که این وجوه توسط اداره گاز دریافت نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت جایگزینی انشعاب‌های غیرمجاز و غیراستاندارد با اشتراک‌های قانونی، هدف از این اقدام را تأمین ایمنی خانواده‌ها و دسترسی پایدار آنان به گاز عنوان کرد.

نوروزیان در پایان از مشترکان معترض خواست برای بررسی و پیگیری مشکلات قبوض گاز با شماره تلفن ۳۴۸۷۲۰۱ تماس بگیرند.