تربت‌جام، با کسب ۱۶ مدال طلا،قهرمان مسابقات خراسان رضوی کیک‌بوکسینگ WKA ، به میزبانی این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس هئیت ورزش های رزمی تربت جام گفت:مسابقات استانی کیک‌بوکسینگ سبک WKA باشرکت بیش از ۳۰۰ ورزشکار و قهرمان نام‌آور بین‌المللی از سراسر خراسان‌رضوی به میزبانی تربت‌جام در سالن ورزشی وحدت این شهرستان برگزار شد و با قهرمانی تیم میزبان به کار خود پایان داد.

مصطفی رضوانی افزود: درپایان این رقابت‌ها، تیم «تربت‌جام» میزبان مسابقات با کسب ۱۶ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۳۰ برنز با اقتدار برسکوی نخست استان ایستاد.

وی ادامه داد: تیم «مشهد» با کسب ۱۵ طلا، ۱۷ نقره و ۱۸ برنز مقام دوم را از آن خود کرد و تیم «نیشابور» با ۷ طلا و ۶ برنز بر سکوی سوم جای گرفت و تیم‌ های «بردسکن» و «فریمان» نیز به ترتیب عناوین چهارم و پنجم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

وی با تأکید براستراتژی توسعه ورزش رزمی در شهرستان تربت جام تصریح کرد: هدف اصلی ما در هیئت ورزش‌های رزمی، استعدادیابی اصولی، حمایت از نخبگان ورزشی و پرورش قهرمانان مستعد است تا بتوانیم در رویدادهای پیش‌روی استانی و کشوری، نمایندگانی شایسته، مدال‌آور و افتخارآفرین برای جامعه ورزش کشور تحویل دهیم.

دبیربرگزاری مسابقات قهرمانی استانی کیک بوکسینک WKA گفت: این پیکارهای رزمی با هدف انتخاب تیم خراسان‌رضوی با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار و چهره‌های شاخص و بین‌المللی این رشته از سراسر استان در قالب ۱۵ تیم در مجموعه ورزشی وحدت شهرستان تربت‌جام برگزار شد.

سید مهدی حیدری با اشاره به پیوند عمیق ورزش با فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: این رویداد وزین ورزشی با شکوه تمام،به یاد و نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شهید سرافراز«ماکان نصیری» و«شهید مهدی بوسعید» از شهدای مدافع امنیت و این خطه قهرمان‌پرور مزین شده بود.