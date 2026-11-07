مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حفظ جریان آموزش و به حداقل رساندن تعطیلی مدارس اعلام کرد: اولویت اصلی، استمرار آموزش حضوری است و غیرحضوری شدن مدارس تنها در صورت احراز ضرورت و پس از بررسی دقیق شرایط انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا پیرحسینلو اظهار کرد: غیرحضوری شدن مدارس تصمیمی نیست که به‌سادگی اتخاذ شود. شرایط بر اساس معیار‌ها و سنجه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و تنها در صورت ضرورت، تغییر شیوه فعالیت مدارس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در صورت نیاز به تغییر شیوه فعالیت مدارس، این تصمیم تا حد امکان به‌صورت نقطه‌ای و محدود به منطقه یا محدوده‌ای خواهد بود که شرایط خاص در آن وجود دارد و به معنای غیرحضوری شدن مدارس در سراسر استان نیست. همچنین در صورت برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها، فرایند آموزش از طریق بستر شبکه شاد و کلاس‌های مجازی استمرار خواهد یافت تا دانش‌آموزان از برنامه آموزشی خود بازنمانند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری درباره غیرحضوری شدن مدارس به وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در استان مرکزی نیز بررسی شرایط با هماهنگی استانداری و اداره کل مدیریت بحران استان انجام می‌شود و هماهنگی‌های لازم با وزیر آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

پیرحسینلو تصریح کرد: فعالیت حضوری مدارس روال عادی نظام آموزشی است. غیرحضوری شدن مدارس یک وضعیت خاص و نیازمند تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی رسمی است؛ بنابراین تا زمانی که اطلاعیه‌ای مبنی بر تغییر شیوه فعالیت مدارس صادر نشده، تمامی مدارس طبق روال معمول به فعالیت حضوری خود ادامه می‌دهند. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، مراتب از طریق اطلاعیه رسمی به اطلاع خانواده‌ها، دانش‌آموزان و فرهنگیان خواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در صورت ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی، اطلاع‌رسانی در زمان مناسب و با فرصت کافی انجام شود تا خانواده‌ها بتوانند برنامه‌ریزی کنند. همچنین هرگونه تصمیم درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن فعالیت مدارس در هر یک از مناطق آموزشی استان مرکزی، صرفاً از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد و خانواده‌ها اخبار را تنها از مسیر‌های رسمی دنبال کنند.