با حکم وزیر ورزش و جوانان، عبدالرحیم خداجو به‌عنوان سرپرست جدید ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

آیین تودیع و معارفه مدیر کل جدید اداره ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

آیین تودیع و معارفه مدیر کل جدید اداره ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد آیین تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم در یاسوج برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های مجید پارسایی مدیرکل پیشین، عبدالرحیم خداجو به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بالای ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: امیدواریم با تعامل و ارتباط سازنده آقای خداجو با دیگر مسئولان استانی و ملی، و با توجه به اینکه ایشان خود از قهرمانان و چهره‌های نام‌آشنای ورزش کشور هستند، گام‌های موثر و ماندگاری برای توسعه ورزش این خطه برداشته شود.

مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای کاری خود اظهار داشت: فعالیت‌های حوزه ورزش استان و شهرستان‌های تابعه، بر اساس سند ملی ورزش و طرح آمایش سرزمین و در چارچوب چهار محور بنیادین برنامه‌ریزی و پیش خواهد رفت.