عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های دیوان محاسبات در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گزارش‌های این نهاد را در شناسایی تعهدات اجرا‌نشده دستگاه‌ها و تقویت نظارت و مطالبه‌گری مجلس مؤثر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، امور بین‌الملل و نظارت مردمی دیوان محاسبات کشور، فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: پیگیری دیوان محاسبات کشور موجب شده است مبالغی که برخلاف پیش‌بینی قانون از محل منابع مربوط کسر شده بود، به محل قانونی خود بازگردد. این موضوع در کنار پیگیری تعهدات دستگاه‌ها، نقش مهمی در پیشبرد اجرای قانون دارد.

وی با اشاره به برخی از احکام این قانون افزود: سهم ۷۰ درصدی بیمه صندوق روستاییان و عشایر برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر در مناطق روستایی، واگذاری خودرو به مادران مشمول قانون، تأمین زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و توسعه خوابگاه‌های متأهلی از جمله موضوعاتی است که باید اجرای آنها با جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس بازگشت مصوبه بیمه درمان ناباروری به چارچوب اصلی قانون را نیز از دیگر موضوعات مهم برشمرد و گفت: گزارش‌های ویژه دیوان محاسبات کشور در سال گذشته و امسال، اطلاعات و مستندات لازم را در اختیار نمایندگان قرار داده و زمینه تذکر، سؤال از وزرا و پیگیری تعهدات دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها، از برگزاری جلسات فصلی میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با دیوان محاسبات کشور خبر داد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از احکام سلامت‌محور قانون جوانی جمعیت، از جمله موضوعات مرتبط با ناباروری، سلامت مادر و کودک و سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت، نیازمند نظارت و پیگیری مستمر است. گزارش‌های دیوان محاسبات درباره تأمین کالا‌های اساسی در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیز حائز اهمیت است. همچنین پیگیری موضوعاتی همچون تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد زیرساخت‌های یکپارچه داده‌های الکترونیکی، رفع موازی‌کاری دستگاه‌ها و افزایش شفافیت مالی در نظام سلامت نیز از موضوعات مورد تاکید است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده از محل یک درصد فروش خودرو برای تأمین آمبولانس و خودرو‌های امدادی نیز گفت: پیگیری و نظارت دیوان محاسبات کشور بر اجرای این حکم می‌تواند به بازگشت منابع قابل توجهی به وزارت بهداشت و جمعیت هلال‌احمر و تقویت ناوگان امدادی کشور منجر شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ذخایر راهبردی دارو و بازگشت ارز به چرخه تأمین غذا و دارو، خواستار پیگیری مستمر این موضوعات و رفع موانع موجود شد و بر تداوم همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با دیوان محاسبات کشور برای تحقق کامل احکام قانونی تأکید کرد.