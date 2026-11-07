استاندار تهران در حکمی محمدمهدی مومنی را با تأکید بر خدمت‌رسانی به مردم، افزایش رضایتمندی عمومی به‌عنوان مدیرکل حوزه استاندار تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در این حکم، با اشاره به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات محمدمهدی مومنی، وی را به‌عنوان مدیرکل حوزه استاندار تهران منصوب کرد.

استاندار تهران در حکم انتصاب مومنی، بر حرکت در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، اهداف سند چشم‌انداز، برنامه هفتم پیشرفت و مفاد منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم تأکید کرده است.

خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و تلاش برای افزایش رضایتمندی عمومی، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید معتمدیان در این حکم است.

محمدمهدی مومنی پیش از این، مسئولیت سرپرستی حوزه استاندار تهران را بر عهده داشت.