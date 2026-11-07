شهروندان اصفهانی، آب گرفتگی معابر را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند

شهروندان اصفهانی، آب گرفتگی معابر را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: گروه‌های ستاد سیل و نیرو‌های حوزه خدمات شهری شهرداری در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

میرعسگری افزود: در هر یک از مناطق پانزده‌گانه شهرداری پنج اکیپ ستاد سیل (در مجموع ۷۵ اکیپ) مستقر شده است.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده آب‌گرفتگی یا شناسایی نقاط حادثه‌خیز در معابر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا نیرو‌های خدمات شهری در سریع‌ترین زمان ممکن برای بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.