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سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه از حضور و آمادهباش ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی در بخشهای مختلف خدمات شهری برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگیهای امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هادی بصاری با اشاره به تداوم بارشها از صبح امروز شنبه ۱۶ آبانماه اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و با هدف پیشگیری از بروز اختلال در خدماترسانی شهری، نیروهای عملیاتی شهرداری در بخشهای مختلف در آمادهباش قرار دارند و در سطح شهر مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: این نیروها شامل پاکبانان، رانندگان، نیروهای خدمات شهری مناطق، آتشنشانی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان پارکها و فضای سبز و مدیریت بحران هستند که با بهرهگیری از ماشینآلات و تجهیزات تخصصی، وضعیت معابر و نقاط مختلف شهر را رصد و اقدامات لازم را انجام میدهند.
بصاری با تأکید بر استمرار فعالیت نیروهای اجرایی تا زمان عبور کامل از شرایط جوی ناپایدار تصریح کرد: مدیریت شرایط ناشی از بارندگی، رسیدگی به آبگرفتگیهای احتمالی و حفظ ایمنی و روانی تردد در معابر شهری از اولویتهای مجموعه خدمات شهری است و تمامی واحدهای مرتبط با هماهنگی و آمادگی کامل در حال انجام وظایف خود هستند.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که با حضور میدانی نیروها و واکنش بهموقع به مشکلات احتمالی، آثار ناشی از بارندگی به حداقل رسیده و روند عادی زندگی و تردد شهروندان در شهر حفظ شود.