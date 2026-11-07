به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هادی بصاری با اشاره به تداوم بارش‌ها از صبح امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و با هدف پیشگیری از بروز اختلال در خدمات‌رسانی شهری، نیروهای عملیاتی شهرداری در بخش‌های مختلف در آماده‌باش قرار دارند و در سطح شهر مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: این نیروها شامل پاکبانان، رانندگان، نیروهای خدمات شهری مناطق، آتش‌نشانی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و مدیریت بحران هستند که با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، وضعیت معابر و نقاط مختلف شهر را رصد و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

بصاری با تأکید بر استمرار فعالیت نیروهای اجرایی تا زمان عبور کامل از شرایط جوی ناپایدار تصریح کرد: مدیریت شرایط ناشی از بارندگی، رسیدگی به آب‌گرفتگی‌های احتمالی و حفظ ایمنی و روانی تردد در معابر شهری از اولویت‌های مجموعه خدمات شهری است و تمامی واحدهای مرتبط با هماهنگی و آمادگی کامل در حال انجام وظایف خود هستند.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که با حضور میدانی نیروها و واکنش به‌موقع به مشکلات احتمالی، آثار ناشی از بارندگی به حداقل رسیده و روند عادی زندگی و تردد شهروندان در شهر حفظ شود.