به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سردار محمد احمدی با اشاره به اقدامات فرماندهی مرزبانی استان از اجرای موفق طرح اطلاعاتی جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در سطح استان خبرداد و اظهارکرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با قاچاق سلاح و مهمات، مرزبانان استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، موفق به انهدام دو باند قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز در استان شدند.

وی همچنین گفت: در این طرح ۲۹ نفر از قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز دستگیر و چهار دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان تأکید کرد: مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و برخورد با عوامل ناامن‌کننده جامعه با جدیت در دستور کار مرزبانان قرار دارد و این اقدامات تا تحقق امنیت پایدار ادامه خواهد داشت.