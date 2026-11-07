معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه تخصیص اعتبارات، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را راهکاری برای اطمینان از هزینه‌کرد منابع بر اساس نتایج و محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات دانست.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه امضای تفاهم‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: نخستین گام در این مسیر، مشخص شدن محل هزینه‌کرد منابع و هدف از تخصیص اعتبارات است.

وی با اشاره به اینکه برخی بخش‌های حاکمیتی از جمله سلامت، آموزش و امنیت قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند، افزود: از سال‌ها پیش نیز بر حفظ نقش حاکمیت در این بخش‌ها تأکید شده است.

قائم‌پناه با بیان اینکه هزینه‌کرد منابع باید مبتنی بر نتیجه باشد، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات، نخستین شرط است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر، قیمت تمام‌شده خدمات نهاد‌های حاکمیتی نیز در حال اندازه‌گیری است و باید با کمک دستگاه‌ها، فرهنگ بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در سازمان‌ها نهادینه کرد تا همه به این باور برسند که اجرای این رویکرد به نفع مجموعه حاکمیت است.