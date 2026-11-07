با همکاری ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سایپا، طرح نوسازی ۷۵۰ هزار وانت فرسوده پس از ۱۵ سال کلید خورد، اما این طرح هنوز شروع نشده، قیمت خودرو افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ ۱۲ آبان ماه سال جاری، خبری مبنی بر آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده با تسهیلات ۱.۱ میلیارد تومانی پس از ۱۵ سال با همکاری ایدرو و گروه خودروسازی سایپا (زامیاد) بر روی خروجی سایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بارگذاری شد.

در این طرح، قرار بر این بود ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو با همکاری گروه خودروسازی سایپا (زامیاد) همه خودرو‌های فرسوده اعم از سواری و وانت فرسوده را، با یک دستگاه نیسان زامیاد بنزینی و دوگانه سوز صفر کیلومتر، جایگزین کنند.

طرح نوسازی وانت‌های فرسوده از آن جهت حائز اهمیت است که از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار وانت موجود در سطح کشور، ۳۰ درصد فرسوده‌اند که با خروج وانت‌های فرسوده، کاهش ۸۴ درصدی مصرف سوخت به میزان ۱۰ میلیون لیتر، صرفه جویی خواهد شد و همچنین منجر به افزایش ایمنی در جاده‌ها و کاهش آلودگی می‌شود.

در چارچوب طرح نوسازی وانت‌های فرسوده، ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو در ازای اسقاط هر خودروی فرسوده، ۳۰۰ میلیون تومان یارانه اسقاط، ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان ارزش لاشه و تسهیلات بانکی ۱.۱ میلیارد تومانی به صاحبان وانت‌های فرسوده اختصاص داد؛ بر اساس همین خبر با این مزایا نزدیک به ۷۰ درصد از بهای خودروی وانت تامین می‌شد، اما شرکت سایپا در همان تاریخ (۱۲ آبان ماه)، با انتشار بخشنامه فروش فوری موعد تحویل ۹۰ روزه، قیمت وانت‌های زامیاد تک سوز و دوگانه سوز را ۳۸۰ تا ۴۴۰ میلیون تومان افزایش داد.

قیمت جدید زامیاد اکستند دوگانه سوز با افزایش ۴۴۰ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسیده است همچنین نسخه تک سوز این خودرو با افزایش ۳۸۰ میلیون تومانی، اکنون ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد این در حالی است که شرکت سایپا برای این خودرو از ابتدای امسال چندین بار افزایش قیمت داشته است و قیمت درب کارخانه که در فروردین امسال ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود حالا به بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت روند دارندگان خودرو‌های فرسوده را از شرکت در این طرح دلسرد میکند، زیرا مالکان توان تامین مابقی قیمت خودرو را نخواهند داشت.