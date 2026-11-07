تایمز اسرائیل مدعی شد وزیر خزانه‌داری آمریکا با هدف استفاده از روابط پکن - تهران برای پایان دادن به جنگ ایران، با مقام‌های چینی تماس گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بنابر ادعای تایمز اسرائیل، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با هدف استفاده از نفوذ چین بر تهران برای پایان دادن به جنگ ایران، با مقام‌های چینی تماس گرفته است.

چین نیز در پی این درخواست با ایران تماس برقرار کرده است. این خبر را دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس واشنگتن‌پست، به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی گزارش داده است.

به گفته ایگناتیوس، بسنت با موافقت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به سراغ چین رفته است. این اقدام پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه صورت گرفته است؛ شکستی که ترامپ و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، علناً جنگ ایران را عامل آن دانسته‌اند.