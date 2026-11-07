به گزارش خبرگزاری صداوسیای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز شنبه اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر آن است که امروز وزش باد‌های به نسبت شدید در مناطق مرکزی استان (گاه تا سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت)، رگبار باران با احتمال رعد و برق در مناطقی از شهرستان‌های خلخال و کوثر و امشب نفوذ سامانه ناپایدار جدید و بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق) را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: یکشنبه (۱۷ آبان) در طول روز پدیده‌های بارش باران، کاهش دما، تشکیل مه در ناحیه‌های منتهی به گیلان، بارش برف در ارتفاعات و در شب افت محسوس دما، بارش باران در شمال استان، بارش باران و برف در مناطق مرکزی و جنوبی، بارش برف در ارتفاعات و گسترش بیشتر مه در استان اردبیل را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: دوشنبه (۱۸ آبان) نیز در طول روز هوای سرد با بارش پراکنده برف در مناطق مرکزی و جنوبی، بارش باران در شمال، رخداد مه در بیشتر شهرستان‌ها و بارش برف در مناطق کوهستانی و در شب قطع بارش در سطح استان، رخداد دمای زیر صفر و یخبندان در مناطق مرکزی و جنوبی و رخداد مه در برخی شهرستان‌ها حاکم می‌شود.

کوهی اضافه کرد: روز و شب سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیز تداوم هوای سرد و یخبندان در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل و رخداد مه در برخی شهرستان‌ها و ناحیه‌های منتهی به گیلان انتظار می‌رود که با توجه به این شرایط، رعایت توصیه‌های مندرج در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۹ مورد تاکید است.

ناپایداری‌های جوی و وزش باد شدید صبح امروز موجب بروز خسارت‌هایی در معابر شهری اردبیل از جمله شکستن درختان و آسیب به چند دستگاه خودرو شد.