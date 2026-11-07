استاندار البرز بر ضرورت جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی آب خروجی نیروگاه منتظرقائم و استفاده از این ظرفیت برای آبیاری فضای سبز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست مدیریت مصرف انرژی استان، با اشاره به ظرفیت حدود ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب خروجی این نیروگاه، خواستار برنامه‌ریزی برای جلوگیری از هدررفت و استفاده مجدد از این منابع آبی شد.

وی با بیان اینکه بخشی از آب خروجی نیروگاه در حال حاضر در اراضی پشت این مجموعه جذب زمین می‌شود، گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه جمع‌آوری و تصفیه این آب فراهم شود تا دست‌کم در حوزه آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار البرز همچنین بر پیگیری مجوزهای لازم برای ساماندهی فاضلاب محدوده شهر فردیس و نیروگاه و استفاده از ظرفیت تجمیع و تصفیه آن تأکید کرد.

عبداللهی با اشاره به قرار گرفتن محدوده تغذیه مصنوعی آب در پایین‌دست اراضی مورد نظر، افزود: ساماندهی و تصفیه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از منابع آبی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع آب منطقه و جلوگیری از هدررفت این ظرفیت داشته باشد.

استاندار البرز همچنین خواستار بررسی مجدد حریم نیروگاه بر اساس ضوابط پدافند غیرعامل و با حضور دستگاه‌های مرتبط شد.

عبداللهی در ادامه، همکاری حداکثری شرکت گاز استان برای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه را ضروری دانست و بر مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار سوخت در فصل سرد سال تأکید کرد.

وی در پایان، پیگیری مصوبات این نشست و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را برای ساماندهی منابع آب و پساب، رفع موانع موجود و فراهم‌سازی زمینه انتقال نیروگاه منتظرقائم ضروری دانست.