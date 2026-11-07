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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از اعمال محدودیتهای مرحلهای برای ناوگان اتوبوسی برونشهری فاقد سامانه موقعیتیاب (GPS) استان همرمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جواد حیدری، معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از اعمال محدودیتهای مرحلهای برای ناوگان اتوبوسی برونشهری فاقد سامانه موقعیتیاب (GPS) استان همرمان با سراسر کشور خبر داد.
وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از ۱۰ آبانماه ۱۴۰۵ صدور معاینه فنی برای اتوبوسهای فاقد GPS متوقف میشود و از ۱۵ آبانماه نیز صدور مجوز سفرهای دربستی و اسناد حمل دربستی برای این ناوگان ممنوع خواهد بود.
حیدری افزود: از اول آذرماه ۱۴۰۵ تردد و صدور هرگونه سند حمل برای اتوبوسهای فاقد سامانه موقعیتیاب ممنوع میشود.
وی تأکید کرد: اطلاعات سامانه GPS باید با سکوی هوشمند سازمان راهداری تبادل شود و مالکان ناوگان برای نصب سامانه باید به شرکتهای پایشگر مجاز معرفیشده از سوی ادارهکل راهداری و تشکلهای صنفی بخش مسافر مراجعه کنند.