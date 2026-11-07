هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، مدرسه علمیه حضرت زینب (س) یزد میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شد و اساتید و طلاب این مدرسه با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هم‌زمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور اساتید و طلاب در مدرسه علمیه حضرت زینب (س) برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تأکید کردند.

حضور پیکر مطهر این شهید گمنام در فضای معنوی ایام فاطمیه، فرصتی برای تجدید عهد با فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری جایگاه والای شهیدانی بود که گمنام ماندند، اما نام و راهشان در حافظه ملت ایران جاودانه شد.