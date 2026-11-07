در پی وقوع سیلاب؛
بازگشایی محور اصلی خرمآباد به سپیددشت لرستان
فرماندار خرمآباد از بازگشایی محور اصلی خرمآباد به سپیددشت در پی انسداد بارندگیهای اخیر و ورود رسوبات و روانآبها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ نورالدین درمنان گفت:با توجه به توپوگرافی و شرایط جغرافیایی منطقه، شدت بارشها و حجم روانآبها موجب ورود رسوبات و انسداد مسیرهای ارتباطی شده و هم اکنون محور اصلی خرمآباد به سپیددشت با تلاش نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان، بازگشایی شده است.
فرماندار خرم آباد با بیان اینکه میانگین بارندگی در استان ۳۶ میلیمتر و میزان بارش ثبتشده در بخش پاپی شهرستان خرم آباد ۱۴۰ میلیمتر گزارش شده ، افزود:
بازگشایی محور اصلی و نزدیکشدن عملیات تخلیه آب منازل به پایان بخشی از مشکلات ایجاد شده در پی بارندگیهای شدید را کاهش داده است.
وی با اشاره به تداوم اقدامات برای حفظ ایمنی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی در شهرستان خرم آباد عنوان کرد: هم اکنون شش دستگاه تجهیزات راهداری از جمله بیل مکانیکی، گریدر و لودر همچنان در این محدوده در حال فعالیت و آماده باش هستند.
درمنان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگیها گفت:با توجه به تأکید استاندار لرستان بر آمادگی صددرصدی، نیروهای امدادی و خدماترسان در بخش پاپی شهرستان خرم آباد حضور دارند و در حال فعالیت هستند.
فرماندار خرمآباد با بیان اینکه عملیات رفع آبگرفتگی منازل در سپیددشت رو به اتمام است،افزود: با تلاشهای نیروهای امدادی و هلالاحمر مشکل آبگرفتگی ۷۰ منزل مسکونی در بخش سپیددشت در حال اتمام است.