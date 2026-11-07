با توجه به توپوگرافی و شرایط جغرافیایی منطقه، شدت بارش‌ها و حجم روان‌آب‌ها موجب ورود رسوبات و انسداد مسیرهای ارتباطی شده و هم اکنون محور اصلی خرم‌آباد به سپیددشت با تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، بازگشایی شده است.

یانگین بارندگی در استان ۳۶ میلی‌متر و میزان بارش ثبت‌شده در بخش پاپی شهرستان خرم آباد ۱۴۰ میلی‌متر گزارش شده ، افزود:

با اشاره به تداوم اقدامات برای حفظ ایمنی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی در شهرستان خرم آباد عنوان کرد: هم اکنون

شش دستگاه تجهیزات راهداری از جمله بیل مکانیکی، گریدر و لودر همچنان در این محدوده در حال فعالیت و آماده باش هستند.