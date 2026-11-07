معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از حمایت صندوق توسعه ملی و تأمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: هم اکنون ۴۲ درصد معاملات برق خارج از بازار عمده‌فروشی و در قالب قرارداد‌های دوجانبه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به حمایت‌های مالی از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: صندوق توسعه ملی در این حوزه مشارکت دارد و برای طرح‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری کمتری هستند نیز تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

وی افزود: عرضه برق در تابلوی برق سبز و تابلوی برق آزاد نیز از دیگر سازوکار‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت معاملات برق در کشور گفت :هم اکنون ۴۲ درصد معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی و در قالب قرارداد‌های دوجانبه میان شرکت‌های بزرگ و نیروگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به برنامه‌های تدوین‌شده برای عبور از زمستان افزود : اجرای این برنامه‌ها به منابع مالی نیاز دارد و محور‌هایی همچون تأمین و ذخیره‌سازی سوخت، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف و مدیریت مصرف را در بر می‌گیرد.

رجبی مشهدی تأکید کرد: در صورت اجرای اقدامات عملیاتی پیش‌بینی‌شده، می‌توان زمستان امسال را با تبعات و مشکلات کمتری پشت سر گذاشت.

وی افزود: شرایط و اقدامات مورد نیاز در بخش‌های مختلف متفاوت است و تلاش می‌کنیم در چهار ماه پیش رو، که ماه‌های سرد سال و عمدتاً زمان بروز مشکلات تأمین سوخت هستند، با همکاری مشترکان، این مشکلات را برطرف کنیم.