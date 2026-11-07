ویژه برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع ۱۰شهیــــد گمنـــــام در استان مازندران اعلام شد. تشییع استانی، روز جمعه در ساری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کنگره ملی ۱۴۵۰۰ شهید استان مازندران؛ ویژه برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع ۱۰شهیــــد گمنـــــام در استان مازندران را اعلام کرد.

بر این اساس ویژه برنامه استقبال استانی، امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ یا حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان مازندران در شهرستان آمل برگزار می‌شود و مراسم تشییع استانی هم، روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ساری برگزار خواهد شد.

همه مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنـــــام همراه با عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا «س» خواهد بود.

📍#استقبال استانی در شهرستان آمل

🗓 شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵

📍#وداع استانی در شهرستان بابل

🗓 پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵

📍#تشییع استانی در شهرستان ساری

🗓 جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵

یاداور می‌شود برنامه‌های وداع شهرستانی نیز در تجمعات شبانه مردم غیور استان در تمامی نواحی استان مازندران برگزار خواهد شد.