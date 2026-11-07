وزارت بهداشت نوار غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر به این منطقه به ۷۴ هزار و ۶۴۰ نفر خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری فلسطین پست، وزارت بهداشت نوار غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر به این منطقه به ۷۴ هزار و ۶۴۰ نفر خبر داد و اعلام کرد، بیمارستان‌های غزه طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۰ شهید و ۲۲ مجروح را پذیرش کرده‌اند.

بر اساس گزارش آماری وزارت بهداشت نوار غزه، شمار قربانیان حملات رژیم اشغالگر به این منطقه از آغاز آن به ۷۴ هزار و ۶۴۰ شهید و ۱۷۵ هزار و ۹۴۷ مجروح افزایش یافته است.

این وزارتخانه اعلام کرد: شمار قربانیان حملات رژیم اشغالگر از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، به یک هزار و ۶۱۰ شهید و ۵ هزار و ۸۱۹ مجروح رسیده است. همچنین در این مدت پیکر ۸۴۹ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

این وزارتخانه افزود: بیمارستان‌های نوار غزه طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۱۰ شهید را تحویل گرفته‌اند که از این تعداد، ۶ نفر در حملات جدید و ۲ نفر بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده‌اند و پیکر ۲ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همچنین طی این مدت، ۲۲ نفر مجروح شده‌اند.