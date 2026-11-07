معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در راستای حمایت از توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی جاده‌ای، از مجموع ۱۶۸ میلیارد ریال سهمیه مصوب به متقاضیان بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۲ طرح به ارزش ۲۵۸ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده است.

پرداخت ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش حمل‌ونقل و خدمات رفاهی آذربایجان‌غربی

پرداخت ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش حمل‌ونقل و خدمات رفاهی آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،صادق عباسزاد افزود: از مجموع طرح‌های معرفی‌شده برای ۱۷ پرونده به ارزش ۲۰۸ میلیارد ریال تشکیل پرونده انجام شده و تاکنون ۸ مورد به ارزش ۴۸ میلیارد ریال به مرحله پرداخت تسهیلات رسیده است.

عباسزاد با تشریح جزئیات تسهیلات در بخش‌های مختلف اظهار کرد: در حوزه ناوگان اتوبوسی، ۱۸ متقاضی با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال معرفی شده‌اند که برای ۱۲ پرونده به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال تشکیل پرونده صورت گرفته و ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۴ متقاضی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در بخش مینی‌بوس نیز سهمیه ۸ میلیارد ریالی به‌طور کامل در مراحل معرفی تشکیل پرونده و پرداخت محقق شده و در حوزه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی نیز دو طرح به ارزش ۷۰ میلیارد ریال معرفی و پرونده آنها تشکیل شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از پیگیری طرح‌های جدید برای استفاده از اعتبارات باقی‌مانده خبر داد و گفت: دو طرح احداث مجتمع خدماتی رفاهی در شهرستان‌های پلدشت، قره‌ضیاءالدین و پیرانشهر برای بهره‌مندی از تسهیلات ۱۰۰ میلیارد ریالی معرفی شده‌اند که پس از اخذ مصوبه شورا به بانک عامل (صندوق کارآفرینی امید) ارجاع شده و مراحل تشکیل پرونده و تکمیل مدارک آنها در حال انجام است.