سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ساخت ۱۰ هزار و ۱۶۳ واحد نهضت ملی مسکن ملی در استان گفت: مشکلات تسهیلات بانکی ۴۰۰ واحد مسکونی باید حداکثر تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:هم‌اکنون ۱۰ هزار و ۱۶۳ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان با میانگین پیشرفت کاری ۴۰ درصد در دست ساخت است.



احسان کرم زاده با تأکید بر ضرورت رفع موانع بانکی و تسریع در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن استان افزود:مشکلات تسهیلات بانکی ۴۰۰ واحد مسکونی باید حداکثر تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.



عنایت اله میرزایی مدیر کل راه و شهرسازی لرستان هم گفت:دستگاه‌های خدمات‌رسان باید زیرساخت‌های آب، برق و گاز سایت‌های مسکن ملی را تکمیل کنند.





تاکنون هزار و ۳۳۹ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان استان لرستان تحویل داده شده و ۱۶۰ واحد دیگر هم تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.









