استاندار البرز بر تسریع در روند انتقال نیروگاه منتظرقائم فردیس به خارج از محدوده شهری تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم این موضوع با همکاری وزارت نیرو و دستگاه‌های مسئول شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست مدیریت مصرف انرژی استان که در نیروگاه منتظرقائم برگزار شد، انتقال این مجموعه به خارج از محدوده شهری را از اولویت‌های مهم استان دانست و بر رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

در این نشست، مدیریت منابع آب و استفاده از ظرفیت پساب نیروگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. استاندار البرز با اشاره به خروجی آب نیروگاه به میزان تقریبی ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر بر ثانیه، خواستار بررسی راهکارهای جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد از این منابع برای آبیاری فضای سبز شد.

عبداللهی همچنین ساماندهی فاضلاب شهر فردیس و نیروگاه و بهره‌گیری از ظرفیت تصفیه و بازچرخانی پساب را از ضرورت‌های مدیریت منابع آبی منطقه عنوان کرد.

بررسی و بازنگری حریم نیروگاه بر اساس ضوابط پدافند غیرعامل و تأمین پایدار گاز مورد نیاز این مجموعه نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

استاندار البرز در پایان بر پیگیری مصوبات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بهینه انرژی و منابع آب و فراهم‌سازی زمینه انتقال نیروگاه منتظرقائم تأکید کرد.