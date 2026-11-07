به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست با شرکت بهینه‌سازی مصرف گاز اظهار کرد: کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و همه بخش‌ها؛ از جمله: کشاورزی، صنعت، واحد‌های تولیدی و خانوار‌ها باید برای تحقق این هدف مشارکت کنند.

وی افزود: مرغداری‌ها، گلخانه‌ها، کوره‌های آجرپزی، نانوایی‌ها و دیگر واحد‌های صنعتی باید با استفاده از روش‌ها و تجهیزات جدید، میزان مصرف انرژی خود را متناسب با استاندارد‌های تولید اصلاح کنند.

کرمی اضافه کرد: این اقدام‌ها نباید به کاهش تولید منجر شود؛ هدف آن است که با مصرف صحیح انرژی، فعالیت واحد‌های تولیدی تداوم داشته باشد و محدودیت‌های موجود در حوزه سوخت، کمترین اثر بر چرخه تولید و اشتغال بگذارد.