همایش قرآنی «قرآن و هویت نوین اسلامی در عصر چالش‌ها» با حضور استادان قرآن، قاریان، حافظان و جمعی از علاقه‌مندان به قرآن و علوم قرآنی در کتابخانه عمومی فردوسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در سخنانی با اشاره به جایگاه والای انس با قرآن کریم، تلاوت و ارتباط با کلام الهی را زمینه‌ساز تعالی معنوی و اصلاح فرد و جامعه دانست.

وی با اشاره به تعبیر برخی اندیشمندان اسلامی از قرآن به‌عنوان «ریسمان الهی» میان خداوند و بندگان، اظهار داشت: انس مستمر با قرآن، هنگامی می‌تواند جان و روح انسان را دگرگون سازد که با فهم، تدبر و عمل به آموزه‌های آن همراه باشد.

حسینی با اشاره به چالش‌های فکری و فرهنگی عصر حاضر، از جمله پراکندگی ذهنی و گسترش اطلاعات غیرضروری و غیرنافع، بر ضرورت بازگشت آگاهانه به معارف قرآن و بهره‌گیری از «علم نافع» تأکید کرد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاطرنشان کرد: رسالت جامعه قرآنی تنها به قرائت زیبا و حفظ آیات محدود نمی‌شود؛ قاریان، حافظان و فعالان قرآنی باید در اخلاق، رفتار، صداقت، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه نیز جلوه‌ای از آموزه‌های نورانی قرآن باشند.

وی قرآن کریم را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های مشترک امت اسلامی و از استوارترین زمینه‌های همدلی و همگرایی میان ملت‌های مسلمان دانست و بر ظرفیت همکاری‌های قرآنی و فرهنگی میان ایران و افغانستان تأکید کرد.

حسینی همچنین با اشاره به پیشینه علمی، فرهنگی و دینی بلخ، حضور استادان، قاریان و حافظان قرآن در چنین محافلی را نشانه‌ای از ظرفیت ارزشمند این سرزمین در گسترش فرهنگ قرآنی دانست و بر توجه به استعداد‌های نوجوان و جوان در عرصه آموزش، حفظ، قرائت و فهم معارف قرآن تأکید کرد.

در ادامه، احمدشاه فهیمی برگزاری همایش «قرآن و هویت نوین اسلامی در عصر چالش‌ها» را گامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت اندیشه دینی و توجه بیشتر نسل جوان به معارف وحیانی دانست.

وی گفت: اهل قرآن و اندیشمندان باید بیش از پیش درباره نقش قرآن در ساختن جامعه‌ای آگاه، اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر گفت‌و‌گو کنند.

فهیمی با تجلیل از جایگاه معلمان قرآن، آنان را چراغ‌داران راه معرفت و ایمان خواند و با اشاره به حدیث نبوی «خیرکم من تعلم القرآن و علمه»، بر اهمیت آموزش و انتقال معارف قرآنی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی همچنین با تجلیل از استاد محمد نادر شریفی، از پیشکسوتان عرصه آموزش و فعالیت‌های قرآنی، تکریم استادان قرآن را پاسداشت علم، اخلاص و خدمت به کلام وحی دانست و خاطرنشان کرد: برای مصونیت نسل جوان در برابر چالش‌های فکری و فرهنگی، باید قرآن کریم از محدوده تلاوت تشریفاتی فراتر رفته و در متن زندگی، خانواده، آموزش و جامعه حضور مؤثر داشته باشد.

پس از آن، سید سکندر حسینی بامداد، مسئول کتابخانه عمومی فردوسی، اشعاری در فضیلت و عظمت قرآن کریم قرائت کرد و از خدمات استاد محمد نادر شریفی، از پیشکسوتان فعالیت‌های قرآنی در بلخ، قدردانی کرد.

در بخش پایانی این همایش، به پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند استاد محمد نادر شریفی در عرصه آموزش و ترویج فرهنگ قرآن کریم، از مقام علمی و معنوی وی تجلیل شد. همچنین هدایایی به رسم یادبود به این استاد پیشکسوت و شماری از قاریان و استادان حاضر اهدا شد.

همایش قرآنی «قرآن و هویت نوین اسلامی در عصر چالش‌ها» با تأکید بر ضرورت تعمیق انس جامعه با قرآن، پیوند میان تلاوت، تدبر و عمل به آموزه‌های وحیانی و توجه به نقش نسل جوان در تداوم فرهنگ قرآنی به کار خود پایان داد.