به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان گفت: در راستای حفاظت از سرمایه‌های ملی و مقابله با تصرفات غیرمجاز، با پیگیری‌ها و اجرای حکم مراجع قضایی، ۹۷ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگردانده شد.

سید نورالله عقدایی افزود: با احتساب ارزش تقریبی هر مترمربع از این اراضی به مبلغ یک میلیون تومان، ارزش مجموع اراضی رفع تصرف‌شده بیش از ۹۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: صیانت از اراضی دولتی و برخورد قانونی با متصرفان، با جدیت ادامه خواهد داشت و حفاظت از حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی از اولویت‌های این اداره است.