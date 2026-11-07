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حکم قضایی رفع تصرف ۹۷ هکتار از اراضی ملکی دولت در منطقه صنعتی اردستان به ارزش بیش از ۹۷۰ میلیارد تومان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان گفت: در راستای حفاظت از سرمایههای ملی و مقابله با تصرفات غیرمجاز، با پیگیریها و اجرای حکم مراجع قضایی، ۹۷ هکتار از اراضی دولتی به بیتالمال بازگردانده شد.
سید نورالله عقدایی افزود: با احتساب ارزش تقریبی هر مترمربع از این اراضی به مبلغ یک میلیون تومان، ارزش مجموع اراضی رفع تصرفشده بیش از ۹۷۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی ادامه داد: صیانت از اراضی دولتی و برخورد قانونی با متصرفان، با جدیت ادامه خواهد داشت و حفاظت از حقوق عمومی و سرمایههای ملی از اولویتهای این اداره است.