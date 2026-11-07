روند تسریع توزیع سوخت خودرو در فارس با افزایش تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، توسعه جایگاه‌های بنزین سوپر و گسترش سوخت سی‌ان‌جی در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با هدف تسریع در سوخت‌گیری خودروها، تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و جایگاه‌های بنزین سوپر و سی‌ان‌جی در استان فارس افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس گفت: با هدف تسریع روند سوخت‌گیری، در نقاط مختلف استان تعداد کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها دو برابر شده و میزان تراکنش این کارت‌ها بیست‌وپنج درصد افزایش یافته است.

اکبری با بیان اینکه روند صدور کارت‌های سوخت شخصی هم در استان تسریع شده است، افزود: متقاضیان در مدت ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست، می‌توانند کارت سوخت خود را به‌صورت حضوری از نمایندگی‌های شرکت نفت دریافت کنند.

وی با بیان اینکه ۱۰ جایگاه صدور کارت سوخت در شهرستان‌های مختلف استان ایجاد شده است، ادامه داد: در شیراز هم ظرفیت صدور کارت از یک دستگاه به سه دستگاه رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فارس به افزایش جایگاه‌های توزیع بنزین سوپر هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار جایگاه در شیراز و شش جایگاه در شهرستان‌های مختلف استان به توزیع بنزین سوپر اختصاص داده شده است که در صورت استقبال شهروندان این میزان افزایش خواهد یافت.

اکبری به پرداخت تسهیلات به افرادی که تمایل به ساخت جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در استان دارند هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳۳ جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در استان فعال است که قرار است به‌زودی ۲۰ جایگاه جدید به این ظرفیت اضافه شود.

وی تأکید کرد: در شیراز بدون محدودیت و در شهرستان‌های دیگر هم با توجه به نیاز شهرستان با درخواست افراد برای ایجاد جایگاه سوخت سی‌ان‌جی موافقت می‌شود.

در استان فارس ۳۴۰ جایگاه سوخت مایع و ۱۳۳ جایگاه سوخت سی‌ان‌جی وجود دارد.