جهاد اسلامی درباره وضعیت نوار غزه و تلاش هزاران خانواده برای جلوگیری از ورود آب باران به چادر‌ها و نجات کودکانشان هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی هشدار داد، در نوار غزه هزاران خانواده در تلاش هستند مانع ورود آب باران به چادر‌های خود شوند و کودکان شان را نجات دهند، این در حالی است که امکانات اسکان و شبکه‌های دفع آب وجود ندارد. اسرائیل همچنان در اطراف مناطق آوارگان تیراندازی می‌کند و این مسئله، خطراتی را که جان غیرنظامیان در غزه را تهدید می‌کند، تشدید می‌کند.

نگهداشتن آوارگان در چادر‌های فرسوده، جان آنان را به خطر می‌اندازد. خواستار ورود فوری کانکس‌ها و واحد‌های مسکونی موقت هستیم. خواستار بازسازی شبکه‌های فاضلاب و دفع آب باران و آغاز فوری بازسازی نوار غزه هستیم.

میانجی‌ها را مسئول اعمال فشار بر اسرائیل برای بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود مصالح اسکان، بازسازی و کمک‌های بشردوستانه بدون هیچگونه محدودیتی می‌دانیم. آوارگان حق دارند از سرپناهی امن برخوردار شوند، خانه‌ها و امکانات زندگی خود را بازیابند و بدون تأخیر به رنج و محنتشان پایان داده شود.