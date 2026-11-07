متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، آزمایش خلط را از مهم‌ترین روش‌های تشخیص سل ریوی دانست و بر ضرورت مراجعه زودهنگام افراد دارای علائم مشکوک به مراکز درمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، دکتر شکرالله سلمان‌زاده گفت: سرفه‌های بیش از دو هفته، به‌ویژه همراه با خلط خونی، تب، ضعف، بی‌حالی و کاهش وزن از علائم هشداردهنده سل هستند و افراد در صورت مشاهده این نشانه‌ها باید برای بررسی به پزشک مراجعه کنند.

وی افزود: سل بیماری عفونی و واگیرداری است که عمدتاً از طریق هوا و در تماس نزدیک و طولانی‌مدت با فرد مبتلا به سل ریوی فعال منتقل می‌شود. تشخیص ندادن به‌موقع بیماران، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کنترل این بیماری است.

سلمان‌زاده با بیان اینکه سل علاوه بر ریه می‌تواند اندام‌هایی مانند غدد لنفاوی، استخوان‌ها، مفاصل، کلیه‌ها، چشم و دستگاه عصبی را درگیر کند، گفت: تشخیص سل خارج‌ریوی به بررسی‌های تخصصی و در برخی موارد نمونه‌برداری نیاز دارد.

این متخصص بیماری‌های عفونی، تصویربرداری از قفسه سینه و سایر بررسی‌های پزشکی را از روش‌های تکمیلی تشخیص بیماری برشمرد و افزود: آزمایش تشخیص سل در مراکز بهداشتی و درمانی به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت سل نهفته و فعال ادامه داد: افراد مبتلا به سل نهفته علائم بیماری را ندارند و ناقل نیستند، اما در صورت تضعیف سیستم ایمنی، احتمال فعال شدن بیماری وجود دارد. کودکان زیر پنج سال، سالمندان، افراد مبتلا به دیابت و بیماری‌های مزمن و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سل فعال هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: پس از تشخیص بیماری، اعضای خانواده و سایر افراد دارای تماس نزدیک با بیمار باید از نظر ابتلا به سل فعال و نهفته بررسی شوند. تهویه مناسب محیط و رعایت توصیه‌های بهداشتی نیز در کاهش خطر انتقال بیماری مؤثر است.

سلمان‌زاده با تأکید بر ضرورت تکمیل دوره درمان سل افزود: درمان این بیماری معمولاً حداقل شش ماه طول می‌کشد و در برخی موارد، از جمله سل استخوانی و دستگاه عصبی، ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

وی گفت: مصرف منظم داروها و پرهیز از قطع خودسرانه درمان ضروری است؛ زیرا بی‌نظمی در مصرف دارو می‌تواند موجب شکست درمان، عود بیماری و بروز مقاومت دارویی شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی در پایان، تشخیص زودهنگام، بررسی افراد در تماس با بیمار و تکمیل دوره درمان را از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل سل و جلوگیری از انتشار آن در جامعه دانست.