به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ

درگذشت مرحوم دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و از چهره‌های باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور، موجب تأسف و تأثر فراوان شد. آن مرحوم بخش مهمی از عمر خویش را در عرصه آموزش، پژوهش و مدیریت نظام تعلیم و تربیت سپری کرد. سال‌ها فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی وزارت آموزش‌وپرورش، بخشی از کارنامه علمی و اجرایی ایشان در مسیر ارتقای نظام آموزشی کشور و تربیت نسل‌های آینده ایران است.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و همه همکاران و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی