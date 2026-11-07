پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت وزیر اسبق آموزش و پرورش
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم علیاصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت علیاصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است.
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ
درگذشت مرحوم دکتر علیاصغر فانی، وزیر اسبق آموزشوپرورش و از چهرههای باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور، موجب تأسف و تأثر فراوان شد. آن مرحوم بخش مهمی از عمر خویش را در عرصه آموزش، پژوهش و مدیریت نظام تعلیم و تربیت سپری کرد. سالها فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی وزارت آموزشوپرورش، بخشی از کارنامه علمی و اجرایی ایشان در مسیر ارتقای نظام آموزشی کشور و تربیت نسلهای آینده ایران است.
اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و همه همکاران و شاگردان ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی