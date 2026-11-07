معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: نماز و معنویت در رفتار و شخصیت انسان اثرگذار است و زمینه ارتقای اخلاق، مسئولیت‌پذیری و سلامت اجتماعی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جلسه شورای عالی اقامه نماز بنیاد شهید، اظهار کرد: در مواجهه با پدیده‌های دینی و اجتماعی باید روند‌ها را به‌درستی شناسایی و تحلیل کنیم؛ چراکه با شناخت دقیق شرایط می‌توان برنامه‌ریزی بهتری انجام داد. در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی باید به عوامل اصلی و تأثیرگذار بر گرایش افراد توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

موسوی در ادامه، یکی از آسیب‌های جدی در حوزه ترویج فرهنگ نماز را فاصله‌گرفتن رفتار برخی افراد از پیام واقعی و آثار تربیتی نماز دانست و با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» اظهار کرد: نماز باید در رفتار و شخصیت انسان اثرگذار باشد و فرد نمازگزار در زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه‌ای خود به اصول اخلاقی و انسانی پایبند بماند. باید با شناخت دقیق تحولات و بررسی شیوه‌های اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی، برای تقویت ارتباط نسل جوان با نماز و مسجد برنامه‌ریزی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت و سیره شهید آیت‌الله مدنی، امام جمعه فقید تبریز، به‌عنوان نمونه‌ای از تأثیرگذاری معنوی و اجتماعی یک شخصیت دینی خاطرنشان کرد: شهید مدنی بدون برخورداری از ابزار‌های قدرت و امکانات مالی توانست در فضای اجتماعی و سیاسی تبریز تأثیرگذاری گسترده‌ای داشته باشد. عامل اصلی این نفوذ، شخصیت معنوی، صداقت، رفتار و ارتباط عمیق ایشان با خداوند بود.

موسوی با اشاره به خاطرات خود از نماز خواندن شهید مدنی گفت: آنچه در رفتار عبادی ایشان جلب توجه می‌کرد، توجه و تمرکز عمیق در نماز بود. شهید مدنی با همین ویژگی‌های اخلاقی و معنوی توانست اعتماد و همراهی بخش قابل توجهی از مردم را به دست آورد. در ماه مبارک رمضان، مسجد به مسجد در شهر حضور پیدا می‌کرد و مردم نیز با اشتیاق به استقبال ایشان می‌آمدند. این میزان از مقبولیت و اثرگذاری، حاصل صداقت، پاکدستی و پایبندی عملی به ارزش‌های دینی بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شخصیت شهید محمدجواد باهنر نیز گفت: شهید باهنر از دیگر الگو‌های برجسته در این زمینه بود. ما باید تلاش کنیم شخصیت‌هایی با این ویژگی‌ها و تراز معنوی تربیت کنیم؛ افرادی که حضور و عملکردشان موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی شود.

وی تأکید کرد: نمازگزار باید در محیط کار و زندگی اجتماعی خود به الگویی از درستکاری تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که همکاران و اطرافیان برای حل مسائل و مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی به او اعتماد کنند و او را مرجعی امین و قابل اتکا بدانند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت معنویت در جامعه را از دیگر محور‌های مهم ترویج فرهنگ نماز دانست و اظهار کرد: یکی از زمینه‌های ارتقای کیفیت زندگی انسان، تقویت معنویت است. اگر نماز به‌درستی اقامه و با توجه و حضور قلب همراه شود، می‌تواند در ارتقای آرامش روانی، سلامت روحی و تقویت احساس امید و اطمینان در انسان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آثار معنوی و روان‌شناختی نماز تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای فرهنگ نماز را ترویج کنیم که انسان در پرتو ارتباط با خداوند به آرامش، اطمینان قلبی و تعادل روحی برسد. نماز باید به کاهش اضطراب و نگرانی و تقویت امید و آرامش در زندگی افراد کمک کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برخی آمار‌های مطرح‌شده درباره وضعیت سلامت روان و اضطراب در جامعه تهران افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از افراد جامعه با اضطراب، استرس و نگرانی‌های مختلف مواجه هستند، باید ظرفیت‌های معنوی و تربیتی نماز را در ارتقای سلامت روان جامعه مورد توجه قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نماز را با شناخت صحیح، توجه قلبی و درک عمیق از فلسفه و آثار آن در جامعه ترویج کنیم، قطعاً شاهد تقویت معنویت اجتماعی خواهیم بود. این معنویت در نهایت بر رفتار‌های فردی و اجتماعی مردم اثر می‌گذارد، روابط انسانی را بهبود می‌بخشد و زمینه ارتقای اخلاق، مسئولیت‌پذیری و سلامت اجتماعی را فراهم می‌کند.

دکتر موسوی در ادامه اظهار کرد: باید در برنامه‌های فرهنگی و دینی خود به‌گونه‌ای عمل کنیم که زمینه حضور و مشارکت افراد بیشتری فراهم شود. عبادت باید به انسان روح، حیات و جهت درست ببخشد. نماز باید موجب شود انسان از خطا و گناه فاصله بگیرد، حقوق دیگران را رعایت کند و در زندگی فردی و اجتماعی خود به مسیر درست پایبند باشد. باید آثار عبادت در رفتار، اخلاق و سبک زندگی انسان نمایان شود.