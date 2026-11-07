به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که با حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های واردکننده کالا از ایران به چین در شانگهای برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری تجاری بین استانداری خراسان جنوبی، اتاق بازرگانی بیرجند و شرکت تجارت بین‌المللی شانگهای هونگ مائو منعقد شد.

این تفاهم‌نامه ی همکاری با هدف توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری، تقویت همکاری‌های مشترک و فراهم‌سازی زمینه صادرات محصولات معدنی و کشاورزی خراسان جنوبی به بازار چین منعقد شد.

در دیدار اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با جمعی از تجار و بازرگانان چینی هم تجار چینی با ابراز علاقه‌ مندی به خرید و واردات مواد معدنی از ایران، بر ضرورت گسترش ارتباطات تجاری، شناسایی ظرفیت‌های همکاری و ایجاد زمینه تعامل مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کردند.

استاندار خراسان جنوبی، هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌ های گسترده معدنی خراسان جنوبی و اشتراکات این استان با مناطق معدنی چین، از آمادگی خراسان جنوبی برای توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی و معدنی و ایجاد پیوند خواهرخواندگی با استان‌های چین خبر داد.

هاشمی با معرفی خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور افزود : ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی فرصت ارزشمندی برای حضور سرمایه‌ گذاران خارجی به‌ویژه فعالان اقتصادی کشور چین، فراهم کرده و در حال حاضر تعدادی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی چینی در بخش معدن استان فعالیت دارند و همکاری‌هایی میان مجموعه‌های معدنی و کارخانه‌های چینی در جریان است.

وی در پایان از مسئولان و فعالان اقتصادی چین برای سفر به این استان دعوت کرد و افزود: امیدواریم در آینده نزدیک میزبان هیئت چینی در خراسان جنوبی باشیم و نشست‌های بعدی با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی در این استان برگزار شود.