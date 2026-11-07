یک مرکز غیرمجاز ماساژ درمانی در کاشان به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات قانونی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درخصوص رعایت نکردن ضوابط و مقررات قانونی فعالیت یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات ماساژ درمانی، این واحد پس از بررسی کارشناسی تخصصی و با همکاری مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و دستور مرجع مربوطه مهر و موم شد.

محمدرضا فاضل با تأکید بر اینکه ارائه خدمات مربوط به سلامت نیازمند مجوز‌های قانونی و رعایت استاندارد‌های حرفه‌ای است، افزود: فعالیت مراکز درمانی و خدماتی در حوزه سلامت باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و با حضور افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای باشد.

وی از شهروندان خواست: هنگام دریافت خدمات سلامت، پیش از مراجعه از معتبر بودن مجوز مرکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند و سلامت خود را به خطر نیندازند.

فاضل همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در شناسایی تخلفات حوزه سلامت گفت:شهروندان در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز یا مواجهه با موارد مشکوک در حوزه ارائه خدمات سلامت می‌توانند موضوع را ازطریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.