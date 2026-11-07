مدیر مخابرات منطقه خوزستان بر آماده‌باش نیروهای عملیاتی و فنی این مجموعه در پی هشدارهای هواشناسی و ضرورت حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی و مقابله با اختلالات احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، رحیم فلاح‌زاده گفت: در پی هشدارهای اداره‌کل هواشناسی خوزستان، روند آماده‌باش نیروهای عملیاتی و اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید شد.

وی افزود: مقرر شده است مدیران ستادی، استانی و شهرستانی امروز و فردا با حضور مستمر و نظارت میدانی، وضعیت آمادگی واحدهای مختلف را بررسی و هماهنگی‌های لازم را برای واکنش سریع به حوادث احتمالی انجام دهند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان پایش مستمر شبکه‌های تلفن ثابت، دیتا و ارتباطات سیار، بررسی تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی و تأمین سوخت دیزل‌ژنراتورها را از جمله اقدامات پیشگیرانه برای استمرار خدمات ارتباطی برشمرد.

فلاح‌زاده ادامه داد: مدیران و رؤسای شهرستان‌ها و نیروهای فنی، اجرایی و پشتیبانی موظف به حفظ آمادگی کامل و هماهنگی با ستادهای مدیریت بحران هستند. همچنین بر اطلاع‌رسانی فوری به فرمانداری‌ها در صورت بروز هرگونه خرابی یا اختلال احتمالی تأکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: رفع فوری اختلالات و پیگیری مستمر تا برقراری مجدد ارتباطات و اطمینان از پایداری شبکه، از اولویت‌های اصلی واحدهای عملیاتی مخابرات منطقه خوزستان است.