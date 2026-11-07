به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری تاس به نقل از روزنامه دیلی تلگراف اعلام کرد، دولت‌های اروپایی به‌طور فزاینده‌ای در حال کاهش هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگی هستند؛ اقدامی که خطر از دست دادن حمایت رأی‌دهندگان سالمند را برای آنها به همراه دارد.

این روزنامه خاطرنشان کرد، اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، پیشنهاد کرده است از سال ۲۰۳۰ سازوکار سالانه تعدیل حقوق بازنشستگی تغییر کند و افزایش دستمزد‌ها از فرمول محاسبه آن حذف شود. اجرای چنین تدابیری می‌تواند طی ۲۰ سال آینده سالانه ۱۶۰۰ پوند (معادل ۲۱۰۰ دلار) از درآمد بازنشستگان انگلیسی بکاهد.

دولت رومانی نیز تحت فشار اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه، تصمیم گرفته است از سال ۲۰۲۵ به مدت دو سال حقوق بازنشستگی دولتی را ثابت نگه دارد و افزایشی در آن اعمال نکند. این روزنامه همچنین افزود، مقام‌های فرانسوی پیشنهاد کرده‌اند افزایش سالانه حقوق بازنشستگی به پرداخت‌های حداکثر ۱۲۶۰ یورو در ماه محدود شود.

در جمهوری چک، دولت افزایش اضافی حقوق بازنشستگی را که به رشد دستمزد‌ها وابسته بود، حذف کرده است. این روزنامه همچنین گزارش داد: اسلواکی قصد دارد سن بازنشستگی را به امید به زندگی افراد مرتبط کند. در نتیجه، سن بازنشستگی در این کشور ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال برسد و پس از آن نیز افزایش یابد.

یک تحلیلگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که این روزنامه اظهارات او را نقل کرده است، تأکید کرد، افزایش میانگین سن جمعیت، به‌ناچار به تغییراتی در نظام‌های بازنشستگی سراسر اروپا منجر خواهد شد.