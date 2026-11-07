رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری دو سارق حرفه‌ای منزل در تبریز و کشف شش فقره سرقت طلاجات و اثاثیه منزل به ارزش ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منازل شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و هماهنگی با مراجع قضایی دو متهم به سرقت را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب شش فقره سرقت طلاجات و انواع اثاثیه از منازل به ارزش ۷۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به کشف و استرداد بخشی از اموال مسروقه به مالباختگان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.