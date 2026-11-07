فرماندار شهرستان بهارستان در نشست ستاد مدیریت بحران، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و پایش مستمر مناطق مستعد سیلاب جهت مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه، آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و پدیده ال‌نینو، شناسایی نقاط مستعد سیلاب و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مورد تأکید قرار گرفت.

فرماندار بهارستان با تأکید بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول، خواستار تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، پایش مستمر مناطق پرخطر و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و امدادی شد.

شرفی همچنین ارزیابی مستمر میزان آمادگی دستگاه‌ها را ضروری دانست و پیشگیری و برنامه‌ریزی پیش از وقوع بحران را عاملی مؤثر در کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از جان و مال شهروندان عنوان کرد.