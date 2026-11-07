استاندار مازندران در پی پیش‌بینی ورود سامانه بارشی جدید به استان، دستور آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد و از لغو مرخصی فرمانداران، بخشداران و شهرداران تا روز سه‌شنبه خبر داد. ‎

آماده باش و لغو مرخصی فرمانداران، بخشداران و شهرداران مازندران تا روز سه شنبه

آماده باش و لغو مرخصی فرمانداران، بخشداران و شهرداران مازندران تا روز سه شنبه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در پی پیش‌بینی ورود سامانه بارشی جدید به استان، دستور آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد و از لغو مرخصی فرمانداران، بخشداران و شهرداران تا روز سه‌شنبه ۱۹ آبان خبر داد. ‎

مهدی یونسی‌رستمی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان با اشاره به پیش‌بینی ورود سامانه بارشی جدید، بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه مدیریت اجرایی استان برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات و مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: اقدامات لازم از جمله لایروبی مسیر‌های آب، رودخانه‌ها و نهر‌ها انجام شده و هشدار‌ها و تذکرات لازم نیز به شهرداران، فرمانداران و بخشداران ابلاغ شده است.

مقام عالی دولت در مازندران با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در شرایط حساس پیش‌رو تصریح کرد: مرخصی فرمانداران، بخشداران و شهرداران تا روز سه‌شنبه لغو شده و همه مدیران و مسئولان اجرایی باید به‌صورت مستمر در محل خدمت و حوزه مأموریت خود حضور داشته باشند.

یونسی همچنین از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان خبر داد و افزود: هدف از این تمهیدات، افزایش سرعت واکنش دستگاه‌ها، مدیریت حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان است.

وی در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های مسئول، از استقرار و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و تردد غیرضروری در این مناطق خودداری کنند.