انجام ۴ مورد عملیات تخلیه آب توسط آتشنشانی اراک در پی بارندگیهای شدید
در پی بارندگیهای شدید اخیر و گزارشهایی مبنی بر آبگرفتگی در برخی نقاط اراک، نیروهای آتشنشانی سازمان طی چهار مورد عملیات امدادی به محلهای اعلامشده اعزام شدند و نسبت به تخلیه آبهای جمعشده اقدام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، آتشنشانان با حضور در محلهای دچار آبگرفتگی و با استفاده از تجهیزات تخصصی و پمپهای تخلیه آب، عملیات تخلیه آبهای جمعشده را انجام دادند. این عملیاتها با هدف رفع آبگرفتگی، کاهش خطرات ناشی از تجمع آب و جلوگیری از ورود خسارت به املاک و تأسیسات صورت گرفت. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک از شهروندان درخواست کرد در زمان بارندگیهای شدید از تردد غیرضروری در معابر دچار آبگرفتگی، ورود به مسیرهای آبگرفته و نزدیک شدن به کانالها و نقاط پرخطر خودداری کنند و در صورت مشاهده شرایط اضطراری، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.