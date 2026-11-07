انجام ۴ مورد عملیات تخلیه آب توسط آتش‌نشانی اراک در پی بارندگی‌های شدید

در پی بارندگی‌های شدید اخیر و گزارش‌هایی مبنی بر آب‌گرفتگی در برخی نقاط اراک، نیرو‌های آتش‌نشانی سازمان طی چهار مورد عملیات امدادی به محل‌های اعلام‌شده اعزام شدند و نسبت به تخلیه آب‌های جمع‌شده اقدام کردند.