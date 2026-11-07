رئیس هیئت ورزشی نابینایان بهارستان، از عدم پیشرفت پروژه احداث مرکز فرهنگی و ورزشی ویژه کم‌بینایان و نابینایان در شهرستان گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهلا امید سیدلر، مدیرعامل مؤسسه دستان بینای بهارستان و رئیس هیئت ورزشی نابینایان و کم‌بینایان شهرستان، در حاشیه سفر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان بهارستان، از بلاتکلیفی پروژه احداث مرکز فرهنگی و ورزشی ویژه نابینایان و کم‌بینایان گلایه کرد و خواستار پیگیری مسئولان برای تکمیل این طرح شد.

وی با اشاره به واگذاری یک قطعه زمین از سوی شهرداری و صدور رایگان پروانه ساخت از سوی شهرداری صالحیه گفت: این پروژه ۲۶ آذر ۱۴۰۲، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور سرلشکر محسن رضایی و آقامحمدی، از مسئولان ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار، کلنگ‌زنی شد؛ اما با گذشت نزدیک به سه سال، همچنان بلاتکلیف مانده است.

سیدلر با ابراز نگرانی از وضعیت گودبرداری زمین و احتمال سقوط افراد در این محل افزود: حدود ۷۰۰ خانوار نابینا و کم‌بینا در شهرستان بهارستان چشم‌انتظار احداث مرکزی هستند که بتواند فضایی برای فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و آموزشی و همچنین کتابخانه ویژه این جامعه فراهم کند.

وی با بیان اینکه این مجموعه در طول ۱۵ سال فعالیت خود همواره با مشکل نداشتن مکان ثابت روبه‌رو بوده است، اظهار داشت: کلاس‌های ما تاکنون در مکان‌های مختلفی از جمله فرهنگسرا‌ها و حتی تعمیرگاه‌ها برگزار شده و در حال حاضر نیز در ساختمان اورژانس اجتماعی مستقر هستیم.

مدیرعامل مؤسسه دستان بینای بهارستان در پایان خواستار پیگیری این مطالبه از سوی سرلشکر محسن رضایی و آقامحمدی شد و گفت: انتظار داریم صدای جامعه نابینایان و کم‌بینایان شهرستان شنیده شود و زمینه تکمیل این مرکز فراهم شود.