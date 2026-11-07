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علی‌اصغر صفری‌راد با تأکید بر هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت پیامدهای بارندگی‌ در استان افزود: در این زمینه شش جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با هدف هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برگزار و تمهیدات لازم طراحی و تدوین شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت:با همکاری شرکت آب منطقه‌ای لرستان، بیش از ۵۰ کیلومتر از مسیل‌های استان لایروبی شده و از سه‌هزار و ۵۰۰ دهانه پل و آبراهه‌ای که نیاز به پاکسازی داشتند، تاکنون سه‌هزار مورد پاکسازی شده است.علی‌اصغر صفری‌راد با تأکید بر هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت پیامدهای بارندگی‌ در استان افزود: در این زمینه شش جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با هدف هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برگزار و تمهیدات لازم طراحی و تدوین شد.



سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد: همچنین بیش از ۴۰ جلسه ی شهرستانی در فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های استان برای انجام تمهیدات لازم برگزار شده‌ است.