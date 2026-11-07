پاکسازی بیش از سه هزار پل و آبراه در لرستان
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان از پاکسازی سههزار دهانه پل و آبراهه و لایروبی ۵۰ کیلومتر از مسیلها برای پیشگیری از پیامدهای بارندگی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت:با همکاری شرکت آب منطقهای لرستان، بیش از ۵۰ کیلومتر از مسیلهای استان لایروبی شده و از سههزار و ۵۰۰ دهانه پل و آبراههای که نیاز به پاکسازی داشتند، تاکنون سههزار مورد پاکسازی شده است.
علیاصغر صفریراد با تأکید بر هماهنگی همهجانبه دستگاههای اجرایی برای مدیریت پیامدهای بارندگی در استان افزود: در این زمینه شش جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با هدف هماهنگی و همافزایی دستگاههای مختلف برگزار و تمهیدات لازم طراحی و تدوین شد.
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان بیان کرد: همچنین بیش از ۴۰ جلسه ی شهرستانی در فرمانداریها، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریهای استان برای انجام تمهیدات لازم برگزار شده است.
وی با اشاره به هشدارهای بارشی و وقوع سیلاب در استان گفت: در این زمینه علاوه بر ارسال پیامک به شهروندان و طبیعت گردان برای توقف نکردن در مسیلها و حاشیه رودخانه ها ،هشدارهای از طریق پیامک برای کشاورزان، دامداران و عشایر هم ارسال و بر رعایت الزامات کوچ، جمعآوری موتور پمپ و انجام اقدامات پیشگیرانه متناسب با شرایط بارندگی تأکید شده است.