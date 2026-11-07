به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهرداد حسینی‌فرد اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ظرفیت تولید گوشت مرغ، میزان جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری شهرستان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۴۹ هزار و ۸۲۰ قطعه رسید که این میزان در مقایسه با ۹۰ هزار و ۴۰۰ قطعه در مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: همزمان با افزایش جوجه‌ریزی، میزان تولید گوشت مرغ نیز روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که تولید گوشت مرغ در شش‌ماهه نخست سال جاری از ۲۲۶ تن در مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۶ تن رسیده که بیانگر افزایش ۱۵۰ تنی و رشد حدود ۶۶ درصدی تولید در این شهرستان است.

حسینی‌فرد با اشاره به ثبت بیش از ۷ دوره جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری شهرستان طی این مدت، حمایت از تولیدکنندگان را یکی از عوامل مؤثر در استمرار فعالیت و افزایش ظرفیت تولید عنوان کرد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی امیدیه با تاکید بر اهمیت این دستاورد در تنظیم بازار محصولات پروتئینی بیان کرد: افزایش جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ در امیدیه، علاوه بر تقویت ظرفیت تولید داخلی و تامین بخشی از نیاز بازار، نقش بسزایی در افزایش عرضه، کاهش فشار ناشی از کمبود محصول و کمک به کنترل و ثبات قیمت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان دارد.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده از بخش تولید اظهار کرد: پرداخت تسهیلات و حمایت اعتباری در قالب طرح نوی‌پو از طریق کیف پول اعتباری به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال، با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان و تأمین بخشی از نیازهای سرمایه در گردش، نقش حمایتی مهمی در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ایفا کرده است.

حسینی‌فرد بیان داشت: توسعه واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاران و مرغداران، افزایش مستمر تولید محصولات پروتئینی و نظارت دقیق بر روند تولید و عرضه، از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است که در راستای تحقق امنیت غذایی، تنظیم بازار، تامین پایدار گوشت مرغ و صیانت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان با جدیت دنبال می‌شود.