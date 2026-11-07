مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری «منصور انوری»، نویسنده بلندترین رمان دفاع مقدس، فردا یکشنبه ۱۷ آبان ماه در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مراسم وداع با پیکر «منصور انوری» ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه ۱۷ آبان ماه در حوزه هنری خراسان رضوی در مشهد، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲ برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع، اقامه نماز و خاکسپاری وی روز یکشنبه ساعت ۱۲ در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

انوری متولد سال ۱۳۳۴ در یکی از روستا‌های نیشابور بود که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف روایت تاریخ معاصر ایران و ادبیات دفاع مقدس کرد.

وی خالق مجموعه «جاده جنگ» بلندترین رمان دفاع مقدس، مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» است و متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار وی محسوب می‌شود.

انوری در کارنامه ادبی خود دریافت جوایز کتاب سال، جلال آل‌احمد، کتاب فصل، قلم زرین و نشان فیروزه هنر انقلاب اسلامی را ثبت کرده است.

وی به دلیل بیماری سحرگاه جمعه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در مشهد درگذشت.

وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس حوزه هنری کشور، استاندار خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی در پیام‌های جداگانه درگذشت استاد منصور انوری، نویسنده نام‌آشنای خراسانی و خالق اثر ماندگار «جاده جنگ» را تسلیت گفتند.