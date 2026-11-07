به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید وحید میریونسی، کارگردان نمایش «فاطمیه؛ گنج قارون» اعلام کرد: این نمایش با حضور بیش از ۱۰۰ بازیگر و همراهی افزون بر ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی و پشت‌صحنه برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود. وی افزود: طراحی و آماده‌سازی دکور این نمایش حدود سه ماه زمان برده و گروه اجرایی تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و هنری، اجرایی متفاوت و تأثیرگذار را به مخاطبان ارائه کند. میر یونسی با اشاره به طراحی ویژه صحنه اظهار داشت: برای نخستین بار در این اجرا از سه صحنه گردان استفاده شده است که یکی از آنها به‌صورت موتوری و دو صحنه دیگر به‌صورت دستی حرکت می‌کنند تا امکان اجرای بهتر صحنه‌ها و انتقال مفاهیم نمایش فراهم شود. کارگردان این اثر ابراز امیدواری کرد نمایش «فاطمیه؛ گنج قارون» مورد عنایت حضرت زهرا (س) قرار گیرد و بتواند گامی در مسیر ترویج فرهنگ و معارف فاطمی باشد. بر اساس اعلام کارگردان، این نمایش هر روز در دو سانس ۱۷:۴۵ و ۲۰:۴۵ به‌صورت رایگان برای عموم مردم روی صحنه می‌رود.