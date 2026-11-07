مدیر مخابرات منطقه خوزستان از آماده‌باش کامل نیروهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی این مجموعه با توجه به هشدار وقوع بارش‌های شدید باران در استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده بیان کرد: در پی هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی خوزستان، از روند آماده‌باش نیروهای عملیاتی و اقدامات پیشگیرانه بازدید صورت گرفت و بر ضرورت آمادگی کامل برای مقابله با پیامدهای احتمالی شرایط جوی تاکید شد.

وی گفت: همچنین مقرر شد مدیران ستادی، استانی و شهرستانی امروز و فردا با حضور مستمر و نظارت میدانی، روند آمادگی واحدهای مختلف را بررسی کرده و هماهنگی‌های لازم برای واکنش سریع به حوادث احتمالی را به‌عمل آورند.

فلاح زاده ادامه داد: پایش مستمر وضعیت شبکه‌های تلفن ثابت، دیتا و ارتباطات سیار، بررسی تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی و تامین سوخت موردنیاز دیزل ژنراتورها از جمله اقدامات پیشگیرانه در راستای استمرار خدمات‌رسانی و جلوگیری از بروز اختلال در ارتباطات استان در شرایط بحرانی است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تاکید کرد: تمامی مدیران و روسای شهرستان‌ها، نیروهای فنی، اجرایی و پشتیبانی موظف به حفظ آمادگی کامل و هماهنگی با ستادهای مدیریت بحران هستند و به فرمانداری‌ها به منظور اطلاع‌رسانی فوری در خصوص هرگونه خرابی یا اختلال احتمالی تاکید شده است.

فلاح زاده عنوان کرد: همچنین رفع فوری اختلالات احتمالی و پیگیری مستمر تا برقراری مجدد ارتباطات و حصول اطمینان از پایداری کامل شبکه از اولویت‌های اصلی تمامی واحدهای عملیاتی مخابرات منطقه خوزستان است.

وی اظهار داشت: مخابرات منطقه خوزستان با بسیج ظرفیت‌های فنی و عملیاتی، حضور میدانی مدیران و پایش مستمر زیرساخت‌ها، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط جوی نامساعد و استمرار خدمات ارتباطی به مردم استان حفظ می‌کند.

اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه ای نسبت به تقویت سامانه بارشی همراه با رگبار شدید و رعد و برق از روز جمعه هفته گذشته در استان هشدار سطح قرمز صادر کرد.

در پی صدور هشدار هواشناسی مبنی بر بارش باران مدارس ۲۰ شهرستان خوزستان امروز شنبه تعطیل و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.