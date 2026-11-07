به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سهیلی با اشاره به حادثه شب گذشته و واژگونی اتوبوس حامل مسافران یزدی در محور بندرعباس_حاجی آباد که منجر به مصدومیت ۳۶ نفر شد، گفت: به دنبال وقوع این حادثه و با هدف تسریع در روند انتقال مصدومان به مراکز درمانی استان یزد، اتوبوس آمبولانس اورژانس استان یزد به همراه چهار نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی به بندرعباس اعزام شد.

رئیس اورژانس استان یزد افزود: این اقدام با هدف انتقال تعدادی از مصدومان حادثه به مراکز درمانی استان یزد و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی مورد نیاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به هماهنگی انجام شده میان مجموعه‌های اورژانس و درمان دو استان در مدیریت این حادثه، تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه اورژانس، ارائه خدمات سریع و مطلوب به مصدومان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ادامه روند درمان آنان است.