به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کمالی مدیرکل هواشناسی گلستان در جلسه مدیریت بحران استان گفت: از ابتدای پاییز تاکنون بارش‌های خوبی در استان داشته‌ایم، اما در برخی نقاط از استان همچنان میزان بارش کم‌تر از نرمال بوده است.

استاندار گلستان در این جلسه بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان تاکید کرد و گفت: بر اساس هشدار صادر شده از دوشنبه هفته قبل آمادگی در استان ایجاد شده است.

علی اصغر طهماسبی افزود: گرچه هشدار صادرشده سطح نارنجی است، اما به تمام مدیران اعلام شده است تدابیر اندیشیده شده در سطح هشدار قرمز خواهد بود.