به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مسابقات شنا قهرمانی باشگاه‌های استان بوشهر در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال و عموم، یادواره شهدای دانش آموز در استخر کوثر بوشهر برگزار شد.

نائب رئیس هیات ورزش‌های آبی استان بوشهر گفت: در این دوره از رقابت‌ها بیش‌از ۶۰ ورزشکار در قالب ۵ تیم از سراسر استان در ۲۰ ماده با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم نیلگون بوشهر با ۵۸۱ امتیاز مقام اول را کسب کرد و تیم‌های شهرک پردیس جم با ۵۶۴ امتیاز و ملوان بوشهر با ۴۸۳ امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

محمد منصورزاده افزود: همچنین تیم‌های هیئت ورزش‌های آبی دشتستان و استخر شهید سپهری اهرم از دیگر تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها بودند.