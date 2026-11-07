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تیم نیلگون بوشهر با کسب ۵۸۱ امتیار قهرمان مسابقات شنا باشگاههای استان بوشهر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مسابقات شنا قهرمانی باشگاههای استان بوشهر در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال و عموم، یادواره شهدای دانش آموز در استخر کوثر بوشهر برگزار شد.
نائب رئیس هیات ورزشهای آبی استان بوشهر گفت: در این دوره از رقابتها بیشاز ۶۰ ورزشکار در قالب ۵ تیم از سراسر استان در ۲۰ ماده با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم نیلگون بوشهر با ۵۸۱ امتیاز مقام اول را کسب کرد و تیمهای شهرک پردیس جم با ۵۶۴ امتیاز و ملوان بوشهر با ۴۸۳ امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
محمد منصورزاده افزود: همچنین تیمهای هیئت ورزشهای آبی دشتستان و استخر شهید سپهری اهرم از دیگر تیمهای شرکت کننده در این رقابتها بودند.