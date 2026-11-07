رئیس دیوان عالی کشور گفت: درخواست‌های مکرر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منجر به تضییع حقوق دیگران و اطاله دادرسی می‌شود و ساماندهی این درخواست‌ها منوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف نهایی آن در مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفرمنتظری، در جلسه شورای معاونین امروز بر ساماندهی درخواست‌های اعاده دادرسی و تعیین تکلیف اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی در مجلس تأکید و عنوان کرد: درخواست‌های مکرر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منجر به تضییع حقوق دیگران و اطاله دادرسی می‌شود، لذا باید آرای محاکم به ویژه در شعب تجدیدنظر به گونه‌ای متقن و مستدل صادر شود که حتی شائبه خلاف شرع و قانون در خصوص آن بیان نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: رئیس قوه قضاییه در همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور که در خردادماه سال گذشته برگزار شد، در خصوص درخواست‌های ماده ۴۷۷ تأکید کردند: «اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد»، لذا قضات با صدور آرای متقن از تکرار بلاوجه درخواست‌های ۴۷۷ که موجب اطاله دادرسی می‌شود، جلوگیری کنند.